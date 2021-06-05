Сенатор Алексей Пушков высмеял секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявившего об ответственности Германии и Франции за присоединение Крыма к России. Он подчеркнул, что у власти Киева "все виноваты в её собственной бездарности".

"Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию — они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение "Северного потока – 2", говорят об одном — о глубокой недееспособности правящей элиты Украины", — написал он в "Твиттере".