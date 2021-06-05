"Глубокая недееспособность": Пушков заявил о бездарности правящей элиты Украины из-за жалобы на Германию и Францию
По его мнению, власть в Незалежной не может смириться с тем фактом, что она сама несёт ответственность за собственные беды.
Фото © Антон Новодережкин / ТАСС
Сенатор Алексей Пушков высмеял секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявившего об ответственности Германии и Франции за присоединение Крыма к России. Он подчеркнул, что у власти Киева "все виноваты в её собственной бездарности".
"Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию — они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение "Северного потока – 2", говорят об одном — о глубокой недееспособности правящей элиты Украины", — написал он в "Твиттере".
Напомним, что глава СНБО рассмешил не только Пушкова, но и самих жителей Украины. Многие из них в шутку призвали ввести против Берлина и Парижа санкции и конфисковать имущество стран на территории Украины.
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