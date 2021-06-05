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Лайф публикует список пострадавших в жуткой аварии с грузовиком в Туве

У нескольких человек медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

5 июня, 13:59
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Лайф публикует список пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Туве. Некоторые из них, в том числе двое детей, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

  1. Мерген О., 29 лет (ушиб).
  2. Маргарита С., 29 лет (ушиб).
  3. Сенаюш О., 4 года (ушиб).
  4. Айыран О., 7 лет (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины, гематомы лица — госпитализация).
  5. Юлия О., 4 года (ушиб).
  6. Айдиш С., 19 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация).
  7. Самир С., 17 лет (ушиб).
  8. Долаана Б., 43 года (множественные переломы рёбер справа со смещением костных отломков — госпитализация в тяжёлом состоянии).
  9. Сайып Б., 5 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация в тяжёлом состоянии).
  10. Людмила С., 43 года (закрытый перелом ключицы справа со смещением, ушибленная рана правого бедра — госпитализация в тяжёлом состоянии).
  11. Рая О., 59 лет (ушиб).
  12. Сергей С., 63 года (ушиб).
  13. Уранмаа К., 52 года (ушиб).
  14. Анастасия О., 12 лет (ушиб).
  15. Менги О., 33 года (ушиб).
  16. Тимур Т., 43 года (ушиб).
  17. Евгений Б., 22 года (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация).
  18. Сайдаш С., 27 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация в тяжёлом состоянии).
  19. Андрей Б., 55 лет (ушиб).
  20. Александр Б., 27 лет (ушиб).
  21. Валерий К., 36 лет (закрытый перелом наружной лодыжки слева).
Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве

Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве

Как сообщал Лайф, после аварии водитель грузовика сбежал с места происшествия. Также отмечалось, что все пострадавшие оказались членами одной семьи и ехали на религиозный обряд.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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