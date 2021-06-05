Лайф публикует список пострадавших в жуткой аварии с грузовиком в Туве
У нескольких человек медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
Фото © LIFE
Лайф публикует список пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Туве. Некоторые из них, в том числе двое детей, госпитализированы в тяжёлом состоянии.
- Мерген О., 29 лет (ушиб).
- Маргарита С., 29 лет (ушиб).
- Сенаюш О., 4 года (ушиб).
- Айыран О., 7 лет (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины, гематомы лица — госпитализация).
- Юлия О., 4 года (ушиб).
- Айдиш С., 19 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация).
- Самир С., 17 лет (ушиб).
- Долаана Б., 43 года (множественные переломы рёбер справа со смещением костных отломков — госпитализация в тяжёлом состоянии).
- Сайып Б., 5 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация в тяжёлом состоянии).
- Людмила С., 43 года (закрытый перелом ключицы справа со смещением, ушибленная рана правого бедра — госпитализация в тяжёлом состоянии).
- Рая О., 59 лет (ушиб).
- Сергей С., 63 года (ушиб).
- Уранмаа К., 52 года (ушиб).
- Анастасия О., 12 лет (ушиб).
- Менги О., 33 года (ушиб).
- Тимур Т., 43 года (ушиб).
- Евгений Б., 22 года (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация).
- Сайдаш С., 27 лет (компрессионный перелом позвоночника первой степени — госпитализация в тяжёлом состоянии).
- Андрей Б., 55 лет (ушиб).
- Александр Б., 27 лет (ушиб).
- Валерий К., 36 лет (закрытый перелом наружной лодыжки слева).
Как сообщал Лайф, после аварии водитель грузовика сбежал с места происшествия. Также отмечалось, что все пострадавшие оказались членами одной семьи и ехали на религиозный обряд.
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