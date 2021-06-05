Лайф публикует список пострадавших в жуткой аварии с грузовиком в Туве

Лайф публикует список пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Туве. Некоторые из них, в том числе двое детей, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве

Как сообщал Лайф, после аварии водитель грузовика сбежал с места происшествия. Также отмечалось, что все пострадавшие оказались членами одной семьи и ехали на религиозный обряд.