Глава центра Гамалеи заявил, что для производства "Спутника V" яйца не используются

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не использует куриные яйца для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.

"Для производства "Спутника V" [яйца] не нужны. Всё делается на синтетических средах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".