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Глава центра Гамалеи заявил, что для производства "Спутника V" яйца не используются

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о зависимости России от импорта куриных яиц для производства вакцин.

5 июня, 14:23
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не использует куриные яйца для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.

"Для производства "Спутника V" [яйца] не нужны. Всё делается на синтетических средах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Глава Россельхознадзора объяснил свои слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин

Глава Россельхознадзора объяснил свои слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия оказалась зависима от импорта куриных яиц, которые используются в производстве высококачественных вакцин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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