Глава центра Гамалеи заявил, что для производства "Спутника V" яйца не используются
Ранее в Россельхознадзоре сообщили о зависимости России от импорта куриных яиц для производства вакцин.
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Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не использует куриные яйца для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.
"Для производства "Спутника V" [яйца] не нужны. Всё делается на синтетических средах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия оказалась зависима от импорта куриных яиц, которые используются в производстве высококачественных вакцин.
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