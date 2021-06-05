Защитник Кудряшов получил травму и не вышел на матч с Болгарией
Как стало известно позже, повреждение может быть достаточно серьёзным и может помешать ему сыграть на чемпионате Европы.
Фото © РФС
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов получил травму на разминке перед матчем с Болгарией и не вышел в стартовом составе на игру.
Вместо него на поле появился Андрей Семёнов. Стоит отметить, что повреждение Кудряшов получил во время разминки, когда делал ускорение, после чего он, хромая, покинул поле.
Как позже сообщили в эфире Первого канала, травма Кудряшова может быть достаточно серьёзной и может помешать ему выступить на Евро-2020.
Комментариев: 0