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Защитник Кудряшов получил травму и не вышел на матч с Болгарией

Как стало известно позже, повреждение может быть достаточно серьёзным и может помешать ему сыграть на чемпионате Европы.

5 июня, 15:29
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов получил травму на разминке перед матчем с Болгарией и не вышел в стартовом составе на игру.

Вместо него на поле появился Андрей Семёнов. Стоит отметить, что повреждение Кудряшов получил во время разминки, когда делал ускорение, после чего он, хромая, покинул поле.

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Как позже сообщили в эфире Первого канала, травма Кудряшова может быть достаточно серьёзной и может помешать ему выступить на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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