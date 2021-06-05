Защитник Кудряшов получил травму и не вышел на матч с Болгарией

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов получил травму на разминке перед матчем с Болгарией и не вышел в стартовом составе на игру.

Вместо него на поле появился Андрей Семёнов. Стоит отметить, что повреждение Кудряшов получил во время разминки, когда делал ускорение, после чего он, хромая, покинул поле.