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"Украине конец": Британцы бурно отреагировали на новость об укладке первой нитки "Северного потока — 2"

Они считают, что, если бы Дональд Трамп остался на второй президентский срок, события развивались по другому сценарию.

5 июня, 15:20
<p>Фото © Nord Stream AG</p>

Фото © Nord Stream AG

Когда строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено, Украине настанет конец. Такое мнение выразили читатели британского издания Express, комментируя новость о завершении прокладки первой нитки газовой магистрали.

"Когда газопровод будет полностью завершён — Украине конец", — написал пользователь под ником Godfather1.

Как "Северный поток – 2" победил санкции США

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Пользователи назвали Россию надёжным поставщиком энергии в Европу и подчеркнули, что Киев лишится газа лишь потому, что не хочет за него платить. Также один из читателей, назвав слабаком нынешнего президента США Джо Байдена, отметил, что бывший лидер Штатов Дональд Трамп не допустил бы окончания строительства "Северного потока — 2". Другие пользователи ответили ему, что вводить новые рестрикции против газопровода было бы бессмысленно, поскольку он почти полностью проложен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока — 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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