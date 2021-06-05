Пользователи назвали Россию надёжным поставщиком энергии в Европу и подчеркнули, что Киев лишится газа лишь потому, что не хочет за него платить. Также один из читателей, назвав слабаком нынешнего президента США Джо Байдена, отметил, что бывший лидер Штатов Дональд Трамп не допустил бы окончания строительства "Северного потока — 2". Другие пользователи ответили ему, что вводить новые рестрикции против газопровода было бы бессмысленно, поскольку он почти полностью проложен.