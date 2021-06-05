Сборная России обыграла Болгарию в контрольном матче за неделю до Евро
Через три дня наша команда проведёт в Москве открытую тренировку, а затем отправится в Санкт-Петербург.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Сборная России по футболу в контрольном матче обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Отметим, что для подопечных Станислава Черчесова это была последняя игра перед стартом чемпионата Европы.
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Главная новость матча случилась до его начала: Фёдор Кудряшов получил травму на разминке и не смог выйти в стартовом составе. Его место занял Андрей Семёнов. Сама же игра была не особо событийной: в первом тайме запомниться мог лишь момент у ворот Шунина на первых минутах, мощный удар Оздоева или же чеканка мяча от Жиркова.
По лицу Черчесова было понятно, что происходящее на поле его не устраивает, поэтому во втором тайме активно пошли замены. Тем не менее ничего, кроме остроты, нашей команде добавить не получилось. На исход матча существенно повлияло решение белорусского арбитра Алексея Кубалькова назначить пенальти в ворота Болгарии на 83-й минуте. Соболев с точки был точен. В итоге наша команда одерживает победу, пусть и не самую убедительную, за неделю до старта чемпионата Европы.
Впереди у подопечных Станислава Черчесова открытая тренировка в Москве, а дальше выезд в Санкт-Петербург, где наша команда проведёт два матча Евро-2020.
Футбол. Контрольный матч
Россия — Болгария — 1:0
Гол: Соболев 84' (1:0)
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