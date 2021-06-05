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В Германии на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Давид Душман

После победы Советского Союза над фашизмом он подался в спорт и стал фехтовальщиком.

5 июня, 17:03
<p>Фото © Международный олимпийский комитет</p>

Фото © Международный олимпийский комитет

В Германии на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и чемпион СССР по фехтованию Давид Душман. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

"Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личный опыт во Второй мировой войне", — приводит пресс-служба слова главы комитета Томаса Баха.

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Душман прошёл Вторую мировую войну под знаменем Советской армии. После победы над фашизмом он был удостоен орденов Красной армии и Славы, а также награждался медалью "За отвагу". Первый чемпионат СССР по фехтованию он выиграл в 1951 году, после чего стал тренером фехтовального клуба "Спартак".

Ранее Лайф сообщал, что в Москве телефонные мошенники похитили у ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей. Злоумышленники представились полицейскими и убедили отдать им деньги якобы для поимки преступника. Сегодня их отправили под арест.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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