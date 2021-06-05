В Германии на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ Давид Душман

В Германии на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и чемпион СССР по фехтованию Давид Душман. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

"Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личный опыт во Второй мировой войне", — приводит пресс-служба слова главы комитета Томаса Баха.

Душман прошёл Вторую мировую войну под знаменем Советской армии. После победы над фашизмом он был удостоен орденов Красной армии и Славы, а также награждался медалью "За отвагу". Первый чемпионат СССР по фехтованию он выиграл в 1951 году, после чего стал тренером фехтовального клуба "Спартак".