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У Пентагона не нашлось денег на суперпушку для "обстрела" Москвы из Северного моря

В теории чудо-орудие могло поражать цели на расстоянии до 1850 километров, что дало бы Вашингтону возможность вести обстрел всей западной части России.

5 июня, 17:47
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/lfx160219/status/1230962661086486529/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">笑脸男人</a></p>

Фото © Twitter / 笑脸男人

У Пентагона не нашлось средств на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая "могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву". Об этом пишет The Drive со ссылкой на проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год.

Из-за этого конкретные работы по разработке SLRC теперь хотят заменить исследованиями общего характера. Издание отмечает, что испытания суперорудия, намеченные на 2023 год, уже отменены. На бумаге же проект был крайне амбициозным: дальность стрельбы в 1850 километров позволила бы США вести обстрел всей западной части России, включая Москву, не выдвигая войска и не используя авиацию.

США могут поставить сверхдальнобойную пушку на корабли для "обстрела" Москвы из Северного моря

США могут поставить сверхдальнобойную пушку на корабли для "обстрела" Москвы из Северного моря

Ранее в России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм". Комплекс будет использоваться в городских боях для подавления противотанковых расчётов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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