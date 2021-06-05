У Пентагона не нашлось денег на суперпушку для "обстрела" Москвы из Северного моря

У Пентагона не нашлось средств на поддержку разработки стратегической сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая "могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву". Об этом пишет The Drive со ссылкой на проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год.

Из-за этого конкретные работы по разработке SLRC теперь хотят заменить исследованиями общего характера. Издание отмечает, что испытания суперорудия, намеченные на 2023 год, уже отменены. На бумаге же проект был крайне амбициозным: дальность стрельбы в 1850 километров позволила бы США вести обстрел всей западной части России, включая Москву, не выдвигая войска и не используя авиацию.