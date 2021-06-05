Гигантский краб Юра с ПМЭФ завёл аккаунт в Instagram

У камчатского краба Юрия — талисмана Мурманской делегации на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) — появился аккаунт в "Инстаграме". В нём водный житель рассказал о себе и о своих дальнейших планах.

"Всем добрый день! Ко мне поступает очень много вопросов, иногда информация искажается. Поэтому я принял решение завести свой собственный официальный аккаунт", — говорится на странице Юрия.

Краб рассказал, что в конце мая ему поступило предложение войти в состав делегации региона на ПМЭФ. От такого предложения он не смог отказаться, так как хорошо разбирается в теме привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион. Краб планирует развивать свой инстаграм и общаться с подписчиками.