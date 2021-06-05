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Гигантский краб Юра с ПМЭФ завёл аккаунт в Instagram

Делегация Мурманской области привезла необычного участника на форум, где он стал звездой.

5 июня, 17:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yura_the_crab/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yura_the_crab</a></p>

Фото © Instagram / yura_the_crab

У камчатского краба Юрия — талисмана Мурманской делегации на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) — появился аккаунт в "Инстаграме". В нём водный житель рассказал о себе и о своих дальнейших планах.

"Всем добрый день! Ко мне поступает очень много вопросов, иногда информация искажается. Поэтому я принял решение завести свой собственный официальный аккаунт", — говорится на странице Юрия.

Краб рассказал, что в конце мая ему поступило предложение войти в состав делегации региона на ПМЭФ. От такого предложения он не смог отказаться, так как хорошо разбирается в теме привлечения инвестиций и формирования устойчивого туристического потока в регион. Краб планирует развивать свой инстаграм и общаться с подписчиками.

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Напомним, Юрий стал настоящей звездой на ПМЭФ. Делегация Мурманской области привезла его в Петербург из Териберки, чтобы показать богатства Арктики.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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