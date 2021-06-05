В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиакомпаний

Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский сказал, что санкции, введённые ЕС против страны, есть не что иное, как рейдерский захват. Он заявил в эфире телеканала ОНТ, что Минск наказывают за то, что он действовал по закону.