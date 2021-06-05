В Минске назвали рейдерским захватом санкции ЕС против белорусских авиакомпаний
Там уверены, что Европа "душит" авиационные организации республики просто за то, что те делали свою работу.
Фото © Instagram / belavia.airlines
Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский сказал, что санкции, введённые ЕС против страны, есть не что иное, как рейдерский захват. Он заявил в эфире телеканала ОНТ, что Минск наказывают за то, что он действовал по закону.
"Идёт процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании ["Белавиа"], которая вообще не участвовала в этих событиях… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?" — задаётся вопросом Сикорский.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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