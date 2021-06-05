Два человека погибли при столкновении трёх легковушек в Подмосковье

На Дмитровском шоссе в Подмосковье столкнулись три автомобиля, в результате погибло два человека и пострадал ребёнок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:00 мск на 73-м километре Дмитровского шоссе произошло ДТП с участием трёх транспортных средств — автомобилей Mitsubishi, Volvo и Nissan. В результате столкновения погибли два взрослых, один ребёнок пострадал и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.