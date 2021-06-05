На Ставрополье 17-летняя студентка умерла во время экзамена
По предварительным данным, смерть девочки наступила по естественным причинам — из-за состояния здоровья.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Студентка педагогического института умерла во время экзамена. Инцидент произошёл в посёлке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщил на своей странице в "Инстаграме" губернатор региона Владимир Владимиров.
"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки", — написал губернатор края.
По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что родственникам студентки будет оказана необходимая помощь.
Ранее сообщалось о смерти участника полумарафона в Калининграде. Мужчина умер во время забега. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца из-за образовавшегося тромба.
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