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На Ставрополье 17-летняя студентка умерла во время экзамена

По предварительным данным, смерть девочки наступила по естественным причинам — из-за состояния здоровья.

5 июня, 18:15
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Студентка педагогического института умерла во время экзамена. Инцидент произошёл в посёлке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщил на своей странице в "Инстаграме" губернатор региона Владимир Владимиров.

"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки", — написал губернатор края.

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По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что родственникам студентки будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось о смерти участника полумарафона в Калининграде. Мужчина умер во время забега. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца из-за образовавшегося тромба.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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