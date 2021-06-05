На Ставрополье 17-летняя студентка умерла во время экзамена

Студентка педагогического института умерла во время экзамена. Инцидент произошёл в посёлке Иноземцево Ставропольского края. Об этом сообщил на своей странице в "Инстаграме" губернатор региона Владимир Владимиров.

"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки", — написал губернатор края.

По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что родственникам студентки будет оказана необходимая помощь.