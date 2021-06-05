Журналистка из Финляндии назвала поразивший её город России
По её словам, иностранных туристов в РФ будет ждать много сюрпризов, когда откроют границы.
Петрозаводск. Фото © ТАСС / Игорь Подгорный
Журналистка из Финляндии Арья Паананен осталась приятно удивлена преображением Петрозаводска. Свои впечатления о столице Карелии она выразила в газете Ilta Sanomat.
Она заявила, что в городе был проведён не просто "косметический ремонт", так как за последние два года он сильно преобразился. Была обновлена брусчатка, заасфальтированы дороги, улучшены парковые зоны, отремонтированы дома и обустроена набережная.
Паананен отметила, что из-за пандемии коронавируса Петрозаводск лишился потока туристов из Финляндии, но зато обрёл популярность среди россиян. Она подчеркнула, что, когда откроют границы, туристов будет ждать много приятных сюрпризов.
Ранее туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки по России. Путешественница рассказала, какие места поразили её больше всего.
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