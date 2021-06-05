Журналистка из Финляндии назвала поразивший её город России

Журналистка из Финляндии Арья Паананен осталась приятно удивлена преображением Петрозаводска. Свои впечатления о столице Карелии она выразила в газете Ilta Sanomat.

Она заявила, что в городе был проведён не просто "косметический ремонт", так как за последние два года он сильно преобразился. Была обновлена брусчатка, заасфальтированы дороги, улучшены парковые зоны, отремонтированы дома и обустроена набережная.

Паананен отметила, что из-за пандемии коронавируса Петрозаводск лишился потока туристов из Финляндии, но зато обрёл популярность среди россиян. Она подчеркнула, что, когда откроют границы, туристов будет ждать много приятных сюрпризов.