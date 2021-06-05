НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журналистка из Финляндии назвала поразивший её город России

По её словам, иностранных туристов в РФ будет ждать много сюрпризов, когда откроют границы.

5 июня, 18:25
<p>Петрозаводск. Фото © ТАСС / Игорь Подгорный</p>

Петрозаводск. Фото © ТАСС / Игорь Подгорный

Журналистка из Финляндии Арья Паананен осталась приятно удивлена преображением Петрозаводска. Свои впечатления о столице Карелии она выразила в газете Ilta Sanomat.

Она заявила, что в городе был проведён не просто "косметический ремонт", так как за последние два года он сильно преобразился. Была обновлена брусчатка, заасфальтированы дороги, улучшены парковые зоны, отремонтированы дома и обустроена набережная.

В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком

В Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком

Паананен отметила, что из-за пандемии коронавируса Петрозаводск лишился потока туристов из Финляндии, но зато обрёл популярность среди россиян. Она подчеркнула, что, когда откроют границы, туристов будет ждать много приятных сюрпризов.

Ранее туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки по России. Путешественница рассказала, какие места поразили её больше всего.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1