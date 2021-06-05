Страны G7 утвердили размер минимального налога для корпораций

Страны группы G7 спустя несколько лет обсуждений договорились о размере минимального налога на прибыль для крупных корпораций. Он должен составлять 15%, сообщил глава Минфина Великобритании (которая выступает председателем "Большой семёрки" в этом году) Риши Сунак.

"G7 согласилась с принципом введения не менее 15% глобального минимального корпоративного налога для корпораций, действующего для каждой страны, что создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов", — отметил Сунак.

Это решение было названо историческим и соответствующим "веку цифровизации". Предполагается, что это создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов. Теперь тема размера минимального налога для корпораций будет обсуждаться на встрече G20, куда входит в том числе Россия.