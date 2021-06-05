Онколог объяснил, можно ли раковым больным прививаться от ковида

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии имени Герцена, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что онкобольным можно прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V". По его словам, делать прививки от ковида следует абсолютно всем, кто не имеет медицинских противопоказаний.

"Вакцина "Спутник V", в отношении которой мы ведём исследования о применении у онкопациентов, безопасна. Онкологическое заболевание в стадии ремиссии не является противопоказанием к вакцинации, но служит фактором, к которому необходимо относиться с большим вниманием", — поведал Каприн в беседе с kp.ru.

По словам медика, продолжаются исследования, чтобы определить возможности применения вакцин на разных стадиях лечения онкологии. Однако основная часть больных раком уже может прививаться от ковида, заключил специалист.