"Единая Россия" отразит в своей предвыборной программе решения вопросов "зелёной" повестки

"Единая Россия" вместе с общественниками и эковолонтёрами сформулировала предложения в предвыборную программу в области экологической политики. Это было сделано в ходе стратегической партийной сессии по вопросам экологии.

Как сообщается на сайте партии, в первую очередь речь идёт о включении в федеральный проект "Чистый воздух" всех индустриальных городов страны. На данный момент в него входит только 12 промышленных центров. Координатор партпроекта ЕР "Чистая страна" в Хакасии Алексей Сметанин отметил, что в ряде других городов РФ ситуация не лучше.

"Абакан и Минусинск — это города, где воздух можно не только понюхать, но и увидеть и даже потрогать. У нас часто не прилетают самолёты, потому что не могут сесть из-за плохой видимости. Мы не можем открыть форточки, потому что задохнёшься. При рассмотрении списка городов предлагаем учитывать не только мнение федеральных органов власти, но и жителей", — уточнил он.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что данный вопрос можно решить совместными усилиями. Кроме того, в программе также отразят предложение координатора партпроекта "Чистая страна" в Самарской области Дениса Волкова, который заявил о необходимости пересмотреть подходы к оплате вывоза твёрдых коммунальных отходов. Также предлагается разработать региональную программу по решению проблем бездомных животных. По словам директора Национальной ветеринарной палаты Дианы Насыровой, в российских регионах не хватает приютов. Им нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с оформлением документов.

Помимо этого, по инициативе мэра города Усолье-Сибирское Максима Торопкина "Единая Россия" разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий. Другие предложения экоактивистов касались постепенного отказа от трудноперерабатываемых упаковок и расширения программы по очистке водоёмов на малые реки и озёра. Их также включат в программу партии. По словам Медведева, на "Единой России" лежит особая ответственность за проведение эффективной экополитики. Глава партии добавил, что в действующей программе партии, которая была принята в 2016 году, раздел "Экология" также присутствовал.

"За эти пять лет было сделано не могу сказать, что всё, что нужно, но мы старались сделать по максимуму по тем направлениям, которые были определены. Мы создали федеральный партийный проект "Чистая страна", который объединил более 600 экологических и зоозащитных организаций. Его представители координировали работу в регионах по темам, связанным с твёрдыми коммунальными отходами, следили за работой операторов, старались выявлять злоупотребления, которых ещё предостаточно", — подчеркнул Медведев.

Напомним, что "Единая Россия" приняла ряд важных законов для сохранения окружающей среды и экологии. В том числе федеральные законы об ограничении выбросов парниковых газов, о квотировании вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, о предотвращении нефтеразливов, об экологической информации. Также усилены требования к проведению экологической экспертизы при строительстве опасных объектов, внесены поправки в заповедное законодательство и обеспечена работа единого экооператора по обращению с самыми опасными отходами.