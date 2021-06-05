Жители России, получающие большой годовой доход, должны сами решать, нужен ли им материнский капитал или нет. Административный путь в этом вопросе не нужен. Так первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение депутата Госдумы Анатолия Аксакова об отмене маткапитала для граждан с условным доходом более пяти миллионов рублей.

"Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путём, а люди сами принимали решение. При пяти миллионах рублей годовой зарплаты всё-таки маткапитал всё равно является приличной суммой для этой семьи", — приводит слова сенатора ТАСС.