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"Люди должны сами принимать решение": В Совфеде не поддержали идею отмены маткапитала для части россиян

По мнению сенатора Рязанского, при пяти миллионах рублей годовой зарплаты материнский капитал всё равно является приличной суммой.

5 июня, 20:51

Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Жители России, получающие большой годовой доход, должны сами решать, нужен ли им материнский капитал или нет. Административный путь в этом вопросе не нужен. Так первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение депутата Госдумы Анатолия Аксакова об отмене маткапитала для граждан с условным доходом более пяти миллионов рублей.

"Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путём, а люди сами принимали решение. При пяти миллионах рублей годовой зарплаты всё-таки маткапитал всё равно является приличной суммой для этой семьи", — приводит слова сенатора ТАСС.

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Рязанский добавил, что при годовом доходе в пять миллионов пенсия всё равно будет небольшой. Он заключил, что россияне с высокой зарплатой могут отложить материнский капитал на накопительную часть пенсии или на учёбу детей.

Напомним, ранее Аксаков заявил, что материальная поддержка граждан с условным доходом более пяти миллионов рублей в год — это пустая трата денег.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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