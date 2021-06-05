Минобороны Армении обвинило Азербайджан в открытии огня на границе

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские вооружённые силы 5 июня начали обстрелы на границе недалеко от села Кут Гегаркуникской области страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, огонь был открыт из-за стада животных, близко подошедших к азербайджанским позициям, которых армянский пастух пытался отогнать.

"Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что в результате атаки жертв не зафиксировано, большая часть животных возвращена.