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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в открытии огня на границе

По данным Еревана, инцидент произошёл из-за стада животных, приблизившихся к Азербайджану.

5 июня, 20:41

Фото © ТАСС / Photolure / Ваграм Багдасарян

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские вооружённые силы 5 июня начали обстрелы на границе недалеко от села Кут Гегаркуникской области страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, огонь был открыт из-за стада животных, близко подошедших к азербайджанским позициям, которых армянский пастух пытался отогнать.

Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы

Азербайджан обвинил армянских военных в нарушении границы

"Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что в результате атаки жертв не зафиксировано, большая часть животных возвращена.

Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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