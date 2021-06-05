Минобороны Армении обвинило Азербайджан в открытии огня на границе
По данным Еревана, инцидент произошёл из-за стада животных, приблизившихся к Азербайджану.
Фото © ТАСС / Photolure / Ваграм Багдасарян
Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские вооружённые силы 5 июня начали обстрелы на границе недалеко от села Кут Гегаркуникской области страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, огонь был открыт из-за стада животных, близко подошедших к азербайджанским позициям, которых армянский пастух пытался отогнать.
"Когда пастух попытался подойти к азербайджанским военным, чтобы вернуть скот, в его сторону был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении незамедлительно прибыли на место инцидента. В ответ на это азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что в результате атаки жертв не зафиксировано, большая часть животных возвращена.
Ранее Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
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