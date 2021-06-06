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"Лучше бы я разбился там": Сбивший насмерть двух человек в Нижневартовске раскаялся на допросе

Выяснилось, что водительских прав у мужчины не было. Кроме того, машина, на которой он совершил наезд, принадлежала другому человеку.

6 июня, 07:58
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Водитель, который накануне сбил насмерть мать с сыном на автобусной остановке в Нижневартовске, раскаялся в содеянном. Кадры допроса показала пресс-служба УМВД России по ХМАО.

"Конечно, считаю [себя виноватым]. Я сам жить не хочу. <...> Лучше бы я разбился там", — признался Алексей.

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Выяснилось, что водительских прав у мужчины не было. Так, он рассказал, что машина, на которой он влетел в остановку, принадлежала не ему.

Напомним, ДТП произошло в Нижневартовске накануне вечером. После наезда на пешеходов водитель скрылся. Один человек скончался на месте, ещё один — сегодня утром в реанимации. По данным источника Лайфа, это были мать и сын.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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