Учёные решили научить канализации подавать сигнал ковид-тревоги

Группа канадских учёных разрабатывает специальный алгоритм, который в будущем поможет выявлять вспышки ковида с помощью канализации. Об этом сообщает CTVNews.

Исследователи намерены помещать в канализационные колодцы специальные датчики, которые будут выявлять остаточные гены SARS-CoV-2 в экскрементах людей. При обнаружении вируса устройство отправит сигнал тревоги в лабораторию, и затем специалисты смогут уже вручную проверить отходы определённого коллектора. По словам учёных, весь этот процесс займёт не больше суток.

Похожая система уже работает во многих районах Оттавы, однако там образцы приходится собирать вручную. Новый алгоритм позволит более точно спрогнозировать, в каких именно районах начинается вспышка коронавируса, и отправить местных жителей на тестирование или самоизоляцию.