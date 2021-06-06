Хакеры из Anonymous объявили Илону Маску войну из-за биткоина

Члены хакерской организации Anonymous объявили американскому предпринимателю и генеральному директору компании Tesla Илону Маску войну из-за его влияния на биткоин. Об этом сообщает Daily Mail.

"Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик (твитов. — Прим. Лайфа), вы продолжаете издеваться над ними. <...> Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идём", — говорится в сообщении.

В своём обращении хакеры уточняют, что в процессе инвестиций всегда существует определённый риск, следовательно, инвесторам нужно быть готовыми к вероятной нестабильности. Однако своими твитами и нарочным обрушением курса биткоина Маск демонстрирует полное пренебрежение к среднестатистическому "работающему человеку", считают анонимные борцы за справедливость.