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Хакеры из Anonymous объявили Илону Маску войну из-за биткоина

Члены организации недовольны тем, как глава Tesla влияет на курс криптовалюты.

6 июня, 07:07
<p>Фото © ТАСС / dpa / Britta Pedersen</p>

Фото © ТАСС / dpa / Britta Pedersen

Члены хакерской организации Anonymous объявили американскому предпринимателю и генеральному директору компании Tesla Илону Маску войну из-за его влияния на биткоин. Об этом сообщает Daily Mail.

"Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик (твитов. — Прим. Лайфа), вы продолжаете издеваться над ними. <...> Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идём", — говорится в сообщении.

Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter

Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter

В своём обращении хакеры уточняют, что в процессе инвестиций всегда существует определённый риск, следовательно, инвесторам нужно быть готовыми к вероятной нестабильности. Однако своими твитами и нарочным обрушением курса биткоина Маск демонстрирует полное пренебрежение к среднестатистическому "работающему человеку", считают анонимные борцы за справедливость.

Напомним, публикации бизнесмена в "Твиттере" неоднократно влияли на стоимость криптовалюты. Так, в прошлом месяце Илон Маск сперва приостановил продажу электромобилей Tesla через систему блокчейна, а затем и вовсе допустил продажу всех биткоин-активов компании, сумма которых составляла полтора миллиона долларов. Такие новости сильно пошатнули курс цифровой монеты.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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