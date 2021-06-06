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До двух увеличилось число погибших в результате наезда лихача на остановку в Югре

Пострадавший был доставлен в реанимацию, где за его жизнь всю ночь боролись медики.

6 июня, 06:13
<p>Фото © Управление по делам ГО и ЧС г. Нижневартовска</p>

Фото © Управление по делам ГО и ЧС г. Нижневартовска

Скончался мужчина, пострадавший в результате наезда лихача на остановку в Нижневартовске. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до двух.

"Мужчина тоже скончался", — сообщили в региональном управлении МВД РФ в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, инцидент произошёл в Нижневартовске накануне вечером. Мужчина протаранил автобусную остановку с людьми и скрылся с места происшествия. В результате одна женщина погибла на месте, за жизнь мужчины всю ночь боролись врачи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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