До двух увеличилось число погибших в результате наезда лихача на остановку в Югре
Пострадавший был доставлен в реанимацию, где за его жизнь всю ночь боролись медики.
Фото © Управление по делам ГО и ЧС г. Нижневартовска
Скончался мужчина, пострадавший в результате наезда лихача на остановку в Нижневартовске. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до двух.
"Мужчина тоже скончался", — сообщили в региональном управлении МВД РФ в беседе с РИА "Новости".
Напомним, инцидент произошёл в Нижневартовске накануне вечером. Мужчина протаранил автобусную остановку с людьми и скрылся с места происшествия. В результате одна женщина погибла на месте, за жизнь мужчины всю ночь боролись врачи.
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