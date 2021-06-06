Водитель на БМВ насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске
При этом автомобилист двигался на красный сигнал светофора, а юный велосипедист — на зелёный.
Кадр из видео © VK / act54
Водитель на БМВ насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске. Видео © VK / act54
В Новосибирске водитель за рулём BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Видео с места происшествия появилось в группе "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" во "ВКонтакте".
"Сегодня в 17:35 (5 июня. — Прим. Лайфа) водитель 1979 года рождения двигался за рулём БМВ по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на 12-летнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Материалы проверки были переданы из ГУ МВД в СУ СКР по Новосибирской области. Там сообщили, что водитель двигался на красный сигнал светофора, а юный велосипедист — на зелёный.
В ближайшее время будет принято процессуальное решение.
При этом позже в городе произошло ещё одно похожее ДТП, в том же Октябрьском районе. Автомобиль "Тойота-Корона Премио" сбил 13-летнюю девочку на велосипеде, сообщила инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Бондаренко. Пострадавшую увезли в больницу с переломом левой голени и ушибом правого локтя.
Ранее в Петербурге автобус снёс девушку на роликах, когда она хотела объехать пешеходов по дороге.
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