Водитель на БМВ насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске. Видео © VK / act54

В Новосибирске водитель за рулём BMW X6 насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Видео с места происшествия появилось в группе "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" во "ВКонтакте".

"Сегодня в 17:35 (5 июня. — Прим. Лайфа) водитель 1979 года рождения двигался за рулём БМВ по улице Никитина со стороны улицы Кирова и совершил наезд на 12-летнего ребёнка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Материалы проверки были переданы из ГУ МВД в СУ СКР по Новосибирской области. Там сообщили, что водитель двигался на красный сигнал светофора, а юный велосипедист — на зелёный.

В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

При этом позже в городе произошло ещё одно похожее ДТП, в том же Октябрьском районе. Автомобиль "Тойота-Корона Премио" сбил 13-летнюю девочку на велосипеде, сообщила инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Бондаренко. Пострадавшую увезли в больницу с переломом левой голени и ушибом правого локтя.