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Гаишникам запретили поджидать водителей в кустах и брать документы, если в них деньги

А вот на аварийно опасных участках и в случаях, если ведётся фотовидеофиксация, сотрудникам ГИБДД разрешили находиться за поворотом дороги.

6 июня, 04:04
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Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Патрульный автомобиль ГИБДД, как и сами сотрудники, во время дежурства должен находиться в поле зрения водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД, регламентирующего порядок надзора за соблюдением ПДД. Таким образом, гаишникам будет запрещено прятаться в кустах.

"При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчётливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения", — говорится в документе.

Также там отмечается, что на аварийно опасных участках и в случаях, если ведётся фотовидеофиксация, патрульная машина может находиться в местах с "видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности и поворотами дороги".

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Кроме того, в проекте приказа говорится, что гаишники будут обязаны вернуть водителю документы, если в них лежат деньги либо ценные бумаги. Правоохранители могут принимать документы без обложек и без удерживающих устройств. Также сотрудникам ГИБДД запрещается брать от участников движения вещи и предметы, не имеющие отношения к выполнению административных действий.

Ранее стало известно, что ГИБДД сможет скрытно фиксировать разговоры по телефону за рулём и опасное вождение.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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