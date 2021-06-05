ГИБДД сможет скрытно фиксировать разговоры по телефону за рулём и опасное вождение
Правоохранители могут находиться в штатском и использовать автомобиль без специальной цветографической схемы.
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Сотрудники ГИБДД смогут скрытно фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД о регламентации порядка надзора за соблюдением ПДД.
"[При скрытом надзоре] принимаются меры по фиксации нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном", — говорится в приказе.
В тексте документа отмечается, что правоохранители, использующие патрульный автомобиль без специальной цветографической схемы, могут находиться в штатском. Однако в этом случае они не смогут остановить машину нарушителя и будут должны передать информацию коллегам. При этом в приказе уточняется, что сотрудники сами могут применять административные действия, предусмотренные законодательством.
Ранее стало известно, что МВД развернёт систему "Паутина" в России до конца года. Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути.
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