ГИБДД сможет скрытно фиксировать разговоры по телефону за рулём и опасное вождение

Сотрудники ГИБДД смогут скрытно фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД о регламентации порядка надзора за соблюдением ПДД.

"[При скрытом надзоре] принимаются меры по фиксации нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном", — говорится в приказе.

В тексте документа отмечается, что правоохранители, использующие патрульный автомобиль без специальной цветографической схемы, могут находиться в штатском. Однако в этом случае они не смогут остановить машину нарушителя и будут должны передать информацию коллегам. При этом в приказе уточняется, что сотрудники сами могут применять административные действия, предусмотренные законодательством.