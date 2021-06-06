Власти Нигерии будут судить пользователей "Твиттера"

Ранее власти страны заблокировали доступ к социальной сети.

Генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы сети микроблогов "Твиттер" в стране будут преследоваться по закону. Об этом сообщает местная газета The Daily Post.

Ранее телекоммуникационные операторы страны сообщили о приостановке доступа к соцсети после распоряжения правительства. Министр информации и культуры страны Альхаджи Лэй Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой социальной сети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.

"Генеральный прокурор Федерации (Нигерии. — Прим. Лайфа) и министр юстиции Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей запрета федерального правительства на работу Twitter в Нигерии", — отмечается в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду.

Малами поручил подконтрольным органам принять меры и "всерьёз начать процесс судебного преследования". Как уточняет местное издание Nation, наказание грозит тем пользователям соцсети, которые уже в субботу после блокировки смогли получить доступ к "Твиттеру" благодаря VPN-сервисам.

При этом многие местные СМИ продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированном властями интернет-ресурсе. Как рассказал глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата, юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства о приостановке работы сети микроблогов. По его словам, если ограничения не будут отменены, тогда ассоциация оспорит распоряжение властей.