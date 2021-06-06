Власти Нигерии будут судить пользователей "Твиттера"
Ранее власти страны заблокировали доступ к социальной сети.
Генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы сети микроблогов "Твиттер" в стране будут преследоваться по закону. Об этом сообщает местная газета The Daily Post.
Ранее телекоммуникационные операторы страны сообщили о приостановке доступа к соцсети после распоряжения правительства. Министр информации и культуры страны Альхаджи Лэй Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой социальной сети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.
"Генеральный прокурор Федерации (Нигерии. — Прим. Лайфа) и министр юстиции Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей запрета федерального правительства на работу Twitter в Нигерии", — отмечается в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду.
Малами поручил подконтрольным органам принять меры и "всерьёз начать процесс судебного преследования". Как уточняет местное издание Nation, наказание грозит тем пользователям соцсети, которые уже в субботу после блокировки смогли получить доступ к "Твиттеру" благодаря VPN-сервисам.
При этом многие местные СМИ продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированном властями интернет-ресурсе. Как рассказал глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата, юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства о приостановке работы сети микроблогов. По его словам, если ограничения не будут отменены, тогда ассоциация оспорит распоряжение властей.
Напомним, на этой неделе на "Твиттер" обрушился шквал критики со стороны властей Нигерии. Соцсеть обвиняют в двойных стандартах и потворстве сепаратистам, мечтающим создать государство Биафра. Причиной для этого стало решение соцсети удалить сообщение лидера страны Мохаммаду Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. В нём он также упомянул гражданскую войну на юго-востоке страны в 1967–1970 годах. В своём объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику соцсети в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов. Министр информации и культуры Нигерии заявлял, что "президент может свободно выражать своё мнение, если он обеспокоен ситуацией".
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