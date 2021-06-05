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Власти Нигерии будут судить пользователей "Твиттера"

Ранее власти страны заблокировали доступ к социальной сети.

5 июня, 21:33

Фото © Pixabay

Генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы сети микроблогов "Твиттер" в стране будут преследоваться по закону. Об этом сообщает местная газета The Daily Post.

Ранее телекоммуникационные операторы страны сообщили о приостановке доступа к соцсети после распоряжения правительства. Министр информации и культуры страны Альхаджи Лэй Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой социальной сети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.

"Генеральный прокурор Федерации (Нигерии. — Прим. Лайфа) и министр юстиции Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей запрета федерального правительства на работу Twitter в Нигерии", — отмечается в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду.

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Малами поручил подконтрольным органам принять меры и "всерьёз начать процесс судебного преследования". Как уточняет местное издание Nation, наказание грозит тем пользователям соцсети, которые уже в субботу после блокировки смогли получить доступ к "Твиттеру" благодаря VPN-сервисам.

При этом многие местные СМИ продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированном властями интернет-ресурсе. Как рассказал глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата, юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства о приостановке работы сети микроблогов. По его словам, если ограничения не будут отменены, тогда ассоциация оспорит распоряжение властей.

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Напомним, на этой неделе на "Твиттер" обрушился шквал критики со стороны властей Нигерии. Соцсеть обвиняют в двойных стандартах и потворстве сепаратистам, мечтающим создать государство Биафра. Причиной для этого стало решение соцсети удалить сообщение лидера страны Мохаммаду Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. В нём он также упомянул гражданскую войну на юго-востоке страны в 1967–1970 годах. В своём объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику соцсети в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов. Министр информации и культуры Нигерии заявлял, что "президент может свободно выражать своё мнение, если он обеспокоен ситуацией".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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