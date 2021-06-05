Искать пропавшего в уральской тайге мальчика будут при помощи беспилотников с тепловизором

Поиски пропавшего в уральской тайге девятилетнего Кирилла из Челябинской области будут вестись при помощи беспилотников с тепловизором, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.

"К месту проведения поиска для участия в операции прибыли группы беспилотных летательных аппаратов с тепловизором, которые будут работать в ночное время. В случае нахождения ребёнка беспилотником в готовности к спасению находятся группы реагирования", — сообщает ведомство.

Наземная группировка возобновит поиски в 04:00 по местному времени (02:00 мск). По данным МЧС, с начала поиска с воздуха обследована территория площадью 942 квадратных километра. В наземной группировке работают спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтёрские поисково-спасательные отряды, а также неравнодушные граждане. Всего к поискам привлечены 192 человека и 41 единица спецтехники.