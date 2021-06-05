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Искать пропавшего в уральской тайге мальчика будут при помощи беспилотников с тепловизором

Если аппарат найдёт ребёнка, то к спасению незамедлительно подключатся группы реагирования.

5 июня, 21:19
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Поиски пропавшего в уральской тайге девятилетнего Кирилла из Челябинской области будут вестись при помощи беспилотников с тепловизором, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.

"К месту проведения поиска для участия в операции прибыли группы беспилотных летательных аппаратов с тепловизором, которые будут работать в ночное время. В случае нахождения ребёнка беспилотником в готовности к спасению находятся группы реагирования", сообщает ведомство.

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Наземная группировка возобновит поиски в 04:00 по местному времени (02:00 мск). По данным МЧС, с начала поиска с воздуха обследована территория площадью 942 квадратных километра. В наземной группировке работают спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтёрские поисково-спасательные отряды, а также неравнодушные граждане. Всего к поискам привлечены 192 человека и 41 единица спецтехники.

Напомним, вечером 4 июня в тайге, в 60 километрах от Североуральска, потерялся девятилетний мальчик из Челябинской области. Кирилл вместе с отцом-священником отправился в поход в составе группы из 18 человек. В злополучный вечер, когда родитель с сыном возвращался в лагерь, у мужчины заболела нога, он разрешил Кириллу добежать до места стоянки самостоятельно. Однако до места назначения мальчик так и не добрался.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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