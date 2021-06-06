МВД назвало неисправности автомобиля, при которых водитель должен остановиться

МВД РФ определило вид неисправностей автомобиля, при которых сотрудник ГИБДД имеет право потребовать от водителя транспортного средства немедленно остановиться. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, регламентирующего порядок надзора за соблюдением ПДД.

"При выявлении факта управления транспортным средством, имеющим неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства, с негорящими фарами и задними габаритными огнями в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, с не действующим со стороны водителя стеклоочистителем во время дождя или снегопада сотрудник вправе потребовать от водителя прекратить движение данного транспортного средства до устранения соответствующих неисправностей или условий", — сказано в документе, передаёт ТАСС.

При этом уточняется, что стоянка машины не должна создавать угрозу для безопасности дорожного движения. Кроме того, при возникновении на дороге других неисправностей, при которых запрещено продолжать движение, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

"В случае невыполнения водителем законного требования сотрудника о прекращении движения транспортного средства до устранения неисправностей... сотрудник возбуждает соответствующее дело об административном правонарушении", — подчёркивается в проекте приказа.