Победителей Евровидения вновь обвинили в плагиате

Итальянскую рок-группу Maneskin, которая победила на песенном конкурсе Евровидение-2021, вновь обвинили в плагиате. На сей раз в копировании музыки их заподозрила группа из Нидерландов The Vendettas. Коллектив утверждает, что их песня You want it, you got it 1997 года звучит похоже.