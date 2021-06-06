Победителей Евровидения вновь обвинили в плагиате
Как отмечают представители нидерландской группы The Vendettas, их композиция 1997 года схожа с той, которую группа Maneskin исполняла на конкурсе.
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Итальянскую рок-группу Maneskin, которая победила на песенном конкурсе Евровидение-2021, вновь обвинили в плагиате. На сей раз в копировании музыки их заподозрила группа из Нидерландов The Vendettas. Коллектив утверждает, что их песня You want it, you got it 1997 года звучит похоже.
При этом один из участников голландской группы, Йорис Линссен, задался вопросом, можно ли считать плагиатом схожесть песни Maneskin с треком, который был выпущен ещё до рождения итальянских рокеров.
"Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, ещё не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает", — сказал Линссен в эфире телеканала RTL.
Ранее Maneskin обвинили в плагиате другие музыканты из Италии. Группа "Энтони Лазло" заявила, что победители Евровидения украли их гитарный рифф. По их мнению, написанный ещё шесть лет назад припев звучит аналогично песне Zitti E Buoni.
Напомним, 23 мая победительницей конкурса Евровидение-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin, она получила 524 балла. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Солиста Maneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Это произошло после того, как во время трансляции певец подозрительно наклонился над столом, а другой участник музыкального коллектива его одёрнул. Позже выяснилось, что музыкант пытался сдуть разбитое стекло. Однако из-за скандала он решил сдать тест на запрещённые вещества. В итоге в организме вокалиста не было обнаружено следов наркотиков.
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