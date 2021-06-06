Победителей Евровидения вновь обвинили в плагиате

Итальянскую рок-группу Maneskin, которая победила на песенном конкурсе Евровидение-2021, вновь обвинили в плагиате. На сей раз в копировании музыки их заподозрила группа из Нидерландов The Vendettas. Коллектив утверждает, что их песня You want it, you got it 1997 года звучит похоже.

При этом один из участников голландской группы, Йорис Линссен, задался вопросом, можно ли считать плагиатом схожесть песни Maneskin с треком, который был выпущен ещё до рождения итальянских рокеров.

"Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, ещё не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает", — сказал Линссен в эфире телеканала RTL.

Ранее Maneskin обвинили в плагиате другие музыканты из Италии. Группа "Энтони Лазло" заявила, что победители Евровидения украли их гитарный рифф. По их мнению, написанный ещё шесть лет назад припев звучит аналогично песне Zitti E Buoni.