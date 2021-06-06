Байден рассказал, о чём хочет поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему соблюдения прав человека. Об этом глава Белого дома написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По словам американского лидера, Вашингтон без колебаний намерен отвечать на возможные пагубные действия со стороны РФ.

"Когда мы встретимся, я ещё раз подчеркну приверженность Соединённых Штатов, Европы и демократий-единомышленников защите прав человека и человеческого достоинства", — заявил Байден.

Напомним, ранее американский президент уже заявлял, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Комментируя эти слова, сенатор Алексей Пушков отметил, что президенту РФ есть что ответить главе Белого дома.