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Байден рассказал, о чём хочет поговорить с Путиным

Встреча глав государств состоится в Женеве 16 июня.

6 июня, 00:31
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему соблюдения прав человека. Об этом глава Белого дома написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По словам американского лидера, Вашингтон без колебаний намерен отвечать на возможные пагубные действия со стороны РФ.

"Когда мы встретимся, я ещё раз подчеркну приверженность Соединённых Штатов, Европы и демократий-единомышленников защите прав человека и человеческого достоинства", — заявил Байден.

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Напомним, ранее американский президент уже заявлял, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Комментируя эти слова, сенатор Алексей Пушков отметил, что президенту РФ есть что ответить главе Белого дома.

Как сообщал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. По некоторым данным, саммит может состояться в гостинице или на вилле в Женеве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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Комментариев: 1

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Виктор Рыбаковвчера в 05:29

Для Штатов "стабильные отношения" - это когда пьяная Россия выплясывает у них под ногами,как Ельцин вокруг блинклинтона.

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