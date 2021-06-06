Байден рассказал, о чём хочет поговорить с Путиным
Встреча глав государств состоится в Женеве 16 июня.
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Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему соблюдения прав человека. Об этом глава Белого дома написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.
По словам американского лидера, Вашингтон без колебаний намерен отвечать на возможные пагубные действия со стороны РФ.
"Когда мы встретимся, я ещё раз подчеркну приверженность Соединённых Штатов, Европы и демократий-единомышленников защите прав человека и человеческого достоинства", — заявил Байден.
Напомним, ранее американский президент уже заявлял, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным. Комментируя эти слова, сенатор Алексей Пушков отметил, что президенту РФ есть что ответить главе Белого дома.
Как сообщал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. По некоторым данным, саммит может состояться в гостинице или на вилле в Женеве.
Комментариев: 1
Для Штатов "стабильные отношения" - это когда пьяная Россия выплясывает у них под ногами,как Ельцин вокруг блинклинтона.