Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
Американский лидер в очередной раз отметил, что Вашингтон нацелен на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией. Об этом глава Белого дома написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.
"В своих телефонных разговорах с президентом Путиным я был ясен и прямолинеен. Соединённые Штаты не стремятся к конфликту. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я немедленно принял решение продлить новый договор о СНВ на пять лет и укрепить безопасность американского народа и всего мира", — написал Байден в своей статье.
Также глава Белого дома в очередной раз отметил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Говоря о предстоящем саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, Байден напомнил, что тот пройдёт после того, как он встретится с европейскими "партнёрами и друзьями". Политик добавил, что США "готовы ответить России на вызов европейской безопасности".
Кроме того, американский лидер вновь упомянул о своих планах обсудить с Путиным права человека. По словам Байдена, на встрече он подчеркнёт свою готовность ответить на "будущие пагубные действия".
Ранее Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом. Президент России назвал своего американского коллегу очень опытным человеком, который "в политике всю жизнь".
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Перед саммитом с Путиным Байден встретится с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, королевой Великобритании Елизаветой II, примет участие в саммите НАТО и проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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