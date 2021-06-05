Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией. Об этом глава Белого дома написал в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

"В своих телефонных разговорах с президентом Путиным я был ясен и прямолинеен. Соединённые Штаты не стремятся к конфликту. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я немедленно принял решение продлить новый договор о СНВ на пять лет и укрепить безопасность американского народа и всего мира", — написал Байден в своей статье.

Также глава Белого дома в очередной раз отметил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Говоря о предстоящем саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, Байден напомнил, что тот пройдёт после того, как он встретится с европейскими "партнёрами и друзьями". Политик добавил, что США "готовы ответить России на вызов европейской безопасности".

Кроме того, американский лидер вновь упомянул о своих планах обсудить с Путиным права человека. По словам Байдена, на встрече он подчеркнёт свою готовность ответить на "будущие пагубные действия".

Ранее Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом. Президент России назвал своего американского коллегу очень опытным человеком, который "в политике всю жизнь".