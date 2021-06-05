В подвале дома в Петербурге нашли трёх маленьких детей

Трёх маленьких детей обнаружили в полуподвале дома на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

Двух мальчиков, пяти лет и одного года, и девочку четырёх лет нашли на цокольном этаже здания. По словам очевидцев, здоровыми они не выглядели. Петербуржцы вызвали скорую, а медики, в свою очередь, позвонили в полицию. Правоохранители обнаружили мать детей, ею оказалась 22-летняя гражданка одной из стран Средней Азии. Семью доставили в отдел для разбирательства.

Представитель уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной сообщил, что младшего мальчика госпитализировали с ОРВИ. Его состояние оценивается как среднее, стабильное.

В ГУ МВД РФ по Северной столице уточнили, что женщина переехала в город порядка месяца назад из Самары. Её отпустили из полиции, составив административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Информацию о семье передали в органы опеки.