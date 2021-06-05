В подвале дома в Петербурге нашли трёх маленьких детей
Один из малышей госпитализирован с ОРВИ, его состояние оценивается как среднее.
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Трёх маленьких детей обнаружили в полуподвале дома на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".
Двух мальчиков, пяти лет и одного года, и девочку четырёх лет нашли на цокольном этаже здания. По словам очевидцев, здоровыми они не выглядели. Петербуржцы вызвали скорую, а медики, в свою очередь, позвонили в полицию. Правоохранители обнаружили мать детей, ею оказалась 22-летняя гражданка одной из стран Средней Азии. Семью доставили в отдел для разбирательства.
Представитель уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной сообщил, что младшего мальчика госпитализировали с ОРВИ. Его состояние оценивается как среднее, стабильное.
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В ГУ МВД РФ по Северной столице уточнили, что женщина переехала в город порядка месяца назад из Самары. Её отпустили из полиции, составив административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Информацию о семье передали в органы опеки.
Ранее Лайф писал о том, что пенсионерки из Петербурга отдали "целительнице" миллионы за снятие "смертельной порчи".
Лайф также рассказывал, что сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери-тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране. Близняшки заявили, что не хотят жить с родителями. Женщина сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позднее всё же отметила, что сделала это под давлением. Травмы у девочек уже заживают, они начали проситься домой.
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