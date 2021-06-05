Частный дом с 80 людьми внутри загорелся в Новой Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В деревне Саларьево в Новой Москве загорелся трёхэтажный частный дом, в котором находилось 80 человек. Площадь возгорания составила 500 квадратов, сообщает Лайфу источник.

Инцидент произошёл около 23:00 5 июня по адресу улица Передельцевская, 28. Жильцам удалось покинуть горящее здание самостоятельно до приезда пожарных, один человек пострадал. В настоящее время возгорание уже локализовано.