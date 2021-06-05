НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Частный дом с 80 людьми внутри загорелся в Новой Москве

Жильцам удалось покинуть горящее здание самостоятельно до приезда пожарных, один человек пострадал.

5 июня, 22:33

Фото © ГУ МЧС РФ по Москве

Частный дом с 80 людьми внутри загорелся в Новой Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В деревне Саларьево в Новой Москве загорелся трёхэтажный частный дом, в котором находилось 80 человек. Площадь возгорания составила 500 квадратов, сообщает Лайфу источник.

Инцидент произошёл около 23:00 5 июня по адресу улица Передельцевская, 28. Жильцам удалось покинуть горящее здание самостоятельно до приезда пожарных, один человек пострадал. В настоящее время возгорание уже локализовано.

Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Ранее в Подмосковье крупный пожар вспыхнул на территории машиностроительного завода, огонь пришлось тушить с вертолёта. Лайф показывал видео с коптера.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси, два грузовика и ещё четыре авто

сегодня в 12:08

Лайф публикует страшные фото с пожара под Пермью, где погибли трое детей и их дедушка

сегодня в 02:02

Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга

сегодня в 14:00

Власти Женевы закрыли два парка, где может пройти встреча Путина и Байдена

сегодня в 14:30

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

сегодня в 14:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1