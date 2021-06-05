Частный дом с 80 людьми внутри загорелся в Новой Москве
Жильцам удалось покинуть горящее здание самостоятельно до приезда пожарных, один человек пострадал.
Фото © ГУ МЧС РФ по Москве
В деревне Саларьево в Новой Москве загорелся трёхэтажный частный дом, в котором находилось 80 человек. Площадь возгорания составила 500 квадратов, сообщает Лайфу источник.
Инцидент произошёл около 23:00 5 июня по адресу улица Передельцевская, 28. Жильцам удалось покинуть горящее здание самостоятельно до приезда пожарных, один человек пострадал. В настоящее время возгорание уже локализовано.
Ранее в Подмосковье крупный пожар вспыхнул на территории машиностроительного завода, огонь пришлось тушить с вертолёта. Лайф показывал видео с коптера.
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