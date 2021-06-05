В Петербурге пассажир жестоко избил таксиста прямо на проезжей части. Видео © LIFE

В центре Санкт-Петербурга произошла драка с участием водителя такси и пассажира. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. По всей видимости, между мужчинами произошёл словесный конфликт, после чего в ход пошли кулаки.

Инцидент произошёл на 8-й линии Васильевского острова. На кадрах видно, что двое мужчин завязали драку прямо на проезжей части. В ходе перепалки оппоненты наносят друг другу удары. В определённый момент пассажир проводит подсечку, после чего таксист теряет равновесие. Затем он бьёт водителя, после чего тот падает на землю.

В результате ЧП пострадавшего мужчину увезли на скорой. О задержании пассажира не сообщается. Обстоятельства конфликта устанавливаются.