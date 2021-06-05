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В Петербурге пассажир жестоко избил таксиста прямо на проезжей части

От удара водитель упал на землю, его увезли на скорой. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

5 июня, 22:17
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Фото © LIFE

В Петербурге пассажир жестоко избил таксиста прямо на проезжей части. Видео © LIFE

В центре Санкт-Петербурга произошла драка с участием водителя такси и пассажира. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия. По всей видимости, между мужчинами произошёл словесный конфликт, после чего в ход пошли кулаки.

Инцидент произошёл на 8-й линии Васильевского острова. На кадрах видно, что двое мужчин завязали драку прямо на проезжей части. В ходе перепалки оппоненты наносят друг другу удары. В определённый момент пассажир проводит подсечку, после чего таксист теряет равновесие. Затем он бьёт водителя, после чего тот падает на землю.

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В результате ЧП пострадавшего мужчину увезли на скорой. О задержании пассажира не сообщается. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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