Трамп заявил, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом. Об этом бывший американский лидер заявил во время съезда Республиканской партии в Северной Каролине, трансляцию которого вёл телеканал С-Span.

"Демократы уничтожают нашу страну, а теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и президент России Владимир Путин. Они смеются над ним и унижают его", — сказал Трамп.