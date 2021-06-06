Трамп заявил, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом
О каких именно насмешках идёт речь, бывший американский лидер не уточнил.
Фото © ТАСС / Zuma
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом. Об этом бывший американский лидер заявил во время съезда Республиканской партии в Северной Каролине, трансляцию которого вёл телеканал С-Span.
"Демократы уничтожают нашу страну, а теперь над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и президент России Владимир Путин. Они смеются над ним и унижают его", — сказал Трамп.
О каких именно насмешках идёт речь, Трамп не уточнил.
Напомним, 6 июня Трамп второй раз выступил публично после ухода с поста президента США. Политик сделал ряд громких заявлений, в частности раскритиковал Байдена за то, что тот "позволил" России достроить газопровод "Северный поток – 2", потребовал с Китая 10 триллионов долларов репараций за пандемию коронавируса и выругался во время выступления, говоря о попытках демократов "достать" его.
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