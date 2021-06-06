Россия планирует запустить в космос четыре спутника-шара в 2025 году

Россия в 2025 году планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС. Это следует из материалов "Роскосмоса", которые были опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам, через четыре года намечается запуск четырёх сферических космических аппаратов: двух "Блиц-М2" и двух ГЛАСС. Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".

Стоит добавить, что в задачи данных аппаратов входит "обеспечение процессов калибровки (юстировки) существующих и перспективных образцов квантово-оптических средств из состава различной ведомственной принадлежности", а также "обеспечение решения задач комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС". При этом спутники "Блиц-М2" будут работать на орбите высотой две тысячи километров, а ГЛАСС — свыше пяти тысяч километров.

Отметим, что ранее в космос с аналогичными задачами уже были выведены два российских сферических спутника. Первый аппарат — "Блиц" — был запущен в 2009 году, в 2013 году он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. В 2019 году в космос был доставлен аппарат "Блиц-М", однако он не отделился от разгонного блока "Бриз-КМ" и не смог выполнить поставленную задачу. В минувшем году сообщалось, что в 2021-м будут запущены ещё два спутника-шара "Блиц-М".