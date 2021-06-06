Подожгли дома и рынок: Почти 140 человек погибли при атаке боевиков на деревню в Буркина-Фасо
Это нападение стало самым крупным с 2015 года, когда бандиты начали атаковать северные районы страны.
Фото © ТАСС / AP
Не менее 138 человек стали жертвами атаки боевиков на деревню Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо. Об этом сообщает AFP.
Среди погибших как минимум семеро детей. Это нападение стало самым крупным с 2015 года, когда боевики начали атаковать северные районы страны. Террористы подожгли дома и устроили пожар на местном рынке. Власти страны объявили трёхдневный траур.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь возмущён убийством более ста мирных жителей, в том числе семерых детей, при нападении неустановленных бандитов в провинции Яга (регион Сахель) в Буркина-Фасо. <...> Гутерриш решительно осуждает эту ужасную атаку", — приводит слова Дюжаррика La Libre.
Ранее в Сирии боевики совершили нападение на правительственные войска, один человек погиб. Ответным огнём было уничтожено 70 бандитов.
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