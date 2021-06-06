"Проступает женская склочность": Канделаки ответила Слуцкому, припомнившему её "фиаско"

Журналистка отметила, что не обижается на тренера и ей "не впервой прощать мужчин от мира спорта".

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на троллинг со стороны главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, припомнившего её ошибку в 2019 году, когда журналистка перепутала двух игроков "Зенита" — россиянина Магомеда Оздоева и иранца Сердара Азмуна — и поблагодарила последнего за победу сборной России. В своём телеграм-канале Канделаки отметила, что не обижается на Слуцкого.

"На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта — и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется", — написала Канделаки.

Ранее Слуцкий вспомнил о конфузе Канделаки в связи с похожей историей, случившейся с певцом Филиппом Киркоровым. Артист также спутал Оздоева, но на этот раз с бразильцем Марио Фернандесом. Намекая на Канделаки, Слуцкий заявил, что если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско.

В скандал также вмешался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что коллег обсуждать не принято, и выразил мнение, что Слуцкий "немного поплыл".