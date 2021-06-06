Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2021, 05:21

"Проступает женская склочность": Канделаки ответила Слуцкому, припомнившему её "фиаско"

Леонид Слуцкий и Тина Канделаки. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / fcrk, tina_kandelaki

Леонид Слуцкий и Тина Канделаки. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / fcrk, tina_kandelaki

Журналистка отметила, что не обижается на тренера и ей "не впервой прощать мужчин от мира спорта".

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на троллинг со стороны главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, припомнившего её ошибку в 2019 году, когда журналистка перепутала двух игроков "Зенита" — россиянина Магомеда Оздоева и иранца Сердара Азмуна — и поблагодарила последнего за победу сборной России. В своём телеграм-канале Канделаки отметила, что не обижается на Слуцкого.

"На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта — и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется", — написала Канделаки.

Ранее Слуцкий вспомнил о конфузе Канделаки в связи с похожей историей, случившейся с певцом Филиппом Киркоровым. Артист также спутал Оздоева, но на этот раз с бразильцем Марио Фернандесом. Намекая на Канделаки, Слуцкий заявил, что если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско.

ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться в клуб, но он отказался
ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться в клуб, но он отказался

В скандал также вмешался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что коллег обсуждать не принято, и выразил мнение, что Слуцкий "немного поплыл".

Канделаки по ошибке поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит" вместо футбольного
Канделаки по ошибке поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит" вместо футбольного

Напомним, накануне сборная России по футболу в контрольном матче обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Решающий гол в концовке встречи забил с пенальти Александр Соболев. Отметим, что для подопечных Станислава Черчесова это была последняя игра перед стартом чемпионата Европы.


BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • Тина Канделаки
  • Дмитрий Губерниев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar