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"Проступает женская склочность": Канделаки ответила Слуцкому, припомнившему её "фиаско"

Журналистка отметила, что не обижается на тренера и ей "не впервой прощать мужчин от мира спорта".

6 июня, 02:21
<p>Леонид Слуцкий и Тина Канделаки. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPnOVxzHKyB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcrk</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CPnHYmPJlnA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tina_kandelaki</a></p>

Леонид Слуцкий и Тина Канделаки. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / fcrk, tina_kandelaki

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на троллинг со стороны главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, припомнившего её ошибку в 2019 году, когда журналистка перепутала двух игроков "Зенита" — россиянина Магомеда Оздоева и иранца Сердара Азмуна — и поблагодарила последнего за победу сборной России. В своём телеграм-канале Канделаки отметила, что не обижается на Слуцкого.

"На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта — и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется", — написала Канделаки.

Ранее Слуцкий вспомнил о конфузе Канделаки в связи с похожей историей, случившейся с певцом Филиппом Киркоровым. Артист также спутал Оздоева, но на этот раз с бразильцем Марио Фернандесом. Намекая на Канделаки, Слуцкий заявил, что если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско.

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В скандал также вмешался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что коллег обсуждать не принято, и выразил мнение, что Слуцкий "немного поплыл".

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Напомним, накануне сборная России по футболу в контрольном матче обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Решающий гол в концовке встречи забил с пенальти Александр Соболев. Отметим, что для подопечных Станислава Черчесова это была последняя игра перед стартом чемпионата Европы.


Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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