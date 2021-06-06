Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов репараций за коронавирус
Также бывший американский лидер призвал ввести 100-процентные пошлины на все товары из КНР.
Лаборатория в Институте вирусологии Ухани. Фото © ТАСС / EPA / SHEPHERD HOU
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить не менее 10 триллионов долларов другим странам в качестве репараций за пандемию коронавируса. Об этом политик заявил на съезде республиканцев в Северной Каролине.
"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", — сказал Трамп.
Экс-глава Белого дома в очередной раз назвал CoViD-19 китайским вирусом и отметил, что экономика США понесла из-за него убытки в 16 триллионов долларов. Помимо выплаты репараций Трамп призвал ввести 100-процентные пошлины на все товары из КНР. По мнению политика, если Китай выплатит компенсацию за ковид, то будет вынужден прекратить развитие вооружённых сил, а американские компании переместят своё производство в Штаты.
Напомним, Трамп считает, что Китай виновен в распространении коронавируса. Бывший американский президент неоднократно называл инфекцию китайским вирусом и призывал привлечь Пекин к ответственности за пандемию. В частности, в сентябре, выступая в ООН, он призвал "привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму". Поднебесная все обвинения отвергает.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские учёные разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Российские учёные также оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.
Комментариев: 0