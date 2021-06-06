Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов репараций за коронавирус

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить не менее 10 триллионов долларов другим странам в качестве репараций за пандемию коронавируса. Об этом политик заявил на съезде республиканцев в Северной Каролине.

"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", — сказал Трамп.

Экс-глава Белого дома в очередной раз назвал CoViD-19 китайским вирусом и отметил, что экономика США понесла из-за него убытки в 16 триллионов долларов. Помимо выплаты репараций Трамп призвал ввести 100-процентные пошлины на все товары из КНР. По мнению политика, если Китай выплатит компенсацию за ковид, то будет вынужден прекратить развитие вооружённых сил, а американские компании переместят своё производство в Штаты.

Напомним, Трамп считает, что Китай виновен в распространении коронавируса. Бывший американский президент неоднократно называл инфекцию китайским вирусом и призывал привлечь Пекин к ответственности за пандемию. В частности, в сентябре, выступая в ООН, он призвал "привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму". Поднебесная все обвинения отвергает.