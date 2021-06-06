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Трамп — об отношениях с Путиным: Отличные, но я был самым жёстким с Россией

По мнению бывшего главы Белого дома, над его преемником в Москве насмехаются.

6 июня, 01:25
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине высказался о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению бывшего главы Белого дома, у него были отличные отношения с лидером РФ. Вместе с тем Трамп отметил, что "был жёстче с Россией, чем кто-либо".

"У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так жёсток с Россией, как я", — сказал политик.

Трампу понравилась идея стать спикером палаты представителей

Трампу понравилась идея стать спикером палаты представителей

Также Трамп заявил, что Россия и Китай якобы насмехаются над Байденом.

"Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", — сказал политик.

Трамп заявил, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

Трамп заявил, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

Напомним, Трамп часто высказывался о взаимной симпатии с Путиным. В предыдущий раз это произошло в апреле. Экс-глава Белого дома отметил, что "отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему". Российские политологи сочли это заявление искренним.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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