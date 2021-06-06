Трамп — об отношениях с Путиным: Отличные, но я был самым жёстким с Россией
По мнению бывшего главы Белого дома, над его преемником в Москве насмехаются.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине высказался о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению бывшего главы Белого дома, у него были отличные отношения с лидером РФ. Вместе с тем Трамп отметил, что "был жёстче с Россией, чем кто-либо".
"У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так жёсток с Россией, как я", — сказал политик.
Также Трамп заявил, что Россия и Китай якобы насмехаются над Байденом.
"Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", — сказал политик.
Напомним, Трамп часто высказывался о взаимной симпатии с Путиным. В предыдущий раз это произошло в апреле. Экс-глава Белого дома отметил, что "отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему". Российские политологи сочли это заявление искренним.
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