В устройствах Apple появится новая функция

По данным агентства, 7 июня начинается ежегодная конференция разработчиков, на которой презентуют обновления. Новая функция представляет собой контрольную панель, которая будет собирать и передавать владельцу устройства информацию о том, какие данные о нём собирают все сторонние приложения.

Как пишет Bloomberg, Apple использует такой способ для борьбы с "агрессивными" приложениями, которые собирают личные данные владельцев устройств. Помимо этого пользователям iPhone и iPad будет доступна функция установки статуса с соответствующими настройками, например, если они находятся за рулём, спят, работают или хотят, чтобы их не беспокоили. Также обновления коснутся виджетов и функций для iPad, предоставляющих возможность работать с несколькими приложениями одновременно.