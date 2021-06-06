Трамп раскритиковал Байдена за то, что он "позволил" достроить "Северный поток – 2"
При этом он напомнил о решении действующего президента Штатов по поводу запрета на строительство нефтепровода Keystone XL.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот запретил строительство нефтепровода Keystone XL, но "позволил" России строить газопровод "Северный поток – 2". Об этом бывший глава государства рассказал, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине.
Нынешний американский лидер, едва вступив в должность, в январе подписал указ о запрете на прокладку нефтепровода Keystone XL, который планировалось протянуть из Канады в Соединённые Штаты.
"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", — сказал Трамп.
Кроме того, политик заявил, что демократы превратили Штаты в "прибежище для иностранцев-преступников".
"Мы отстаиваем границы других стран, но не отстаиваем собственную границу", — отметил бывший американский президент.
Экс-глава Белого дома не оставил без внимания и возвращение США в Парижское соглашение по климату.
"Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить США триллионов долларов за годы", — заявил республиканец.
По мнению Трампа, нынешняя американская администрация — самая радикальная в истории, "даже Берни Сандерс не мог в это поверить". Бывший президент считает, что она продвигает "токсичные критические расистские теории и дискриминацию в школы".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Как сообщал Лайф, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
Комментариев: 0