Трамп раскритиковал Байдена за то, что он "позволил" достроить "Северный поток – 2"

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот запретил строительство нефтепровода Keystone XL, но "позволил" России строить газопровод "Северный поток – 2". Об этом бывший глава государства рассказал, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине.

Нынешний американский лидер, едва вступив в должность, в январе подписал указ о запрете на прокладку нефтепровода Keystone XL, который планировалось протянуть из Канады в Соединённые Штаты.

"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", — сказал Трамп.

Кроме того, политик заявил, что демократы превратили Штаты в "прибежище для иностранцев-преступников".

"Мы отстаиваем границы других стран, но не отстаиваем собственную границу", — отметил бывший американский президент.

Экс-глава Белого дома не оставил без внимания и возвращение США в Парижское соглашение по климату.

"Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить США триллионов долларов за годы", — заявил республиканец.

По мнению Трампа, нынешняя американская администрация — самая радикальная в истории, "даже Берни Сандерс не мог в это поверить". Бывший президент считает, что она продвигает "токсичные критические расистские теории и дискриминацию в школы".