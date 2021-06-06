Финский журналист рассказал о "странных ритуалах" в русских банях

Журналист из Финляндии Эркка Микконен поделился впечатлениями от посещения русских бань, поведав о "странных" для него ритуалах в парилке. Об этом он рассказал в своей статье для издания Yle. Микконен отметил, что русская баня достаточно сильно отличается от финской сауны.

"Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие шапки сразу выдаёт финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева", — подчеркнул журналист.

Микконен признался, что более странным ему показался ритуал "приготовления пара", с которым он столкнулся во многих общественных банях Москвы и Петербурга.

"Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух, например при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами. Когда баня готова, всех приглашают на полки. Ритуал начинается", — уточнил автор статьи.

Как добавил Микконен, после того как люди зашли в парилку, банщик начинает направлять на них горячий воздух. При этом в России, по словам журналиста, принято париться молча — "по крайней мере, при банщике". Автор материала заметил, что в конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейне с холодной водой. Данная процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками.

При этом после посещения бани все говорят друг другу: "С лёгким паром!" Журналист признался, что ему, как "угрюмому финну, баня очень понравилась". "Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане", — резюмировал Микконен.