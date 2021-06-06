Трамп выругался во время выступления, говоря о попытках демократов "достать" его

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия провалила свои попытки его достать. Во время речи на съезде республиканцев в Северной Каролине экс-глава Белого дома даже выругался, когда говорил на эту тему.

"Они провалились в Вашингтоне, повсеместно. Между неудачными попытками импичмента номер один и два все эти расследования... Вот дерьмо, мы провалились", — сказал во время выступления Трамп.

Кроме того, бывший американский лидер рассказал, что в Нью-Йорке прокуроры ведут против него "крестовый поход" из политических соображений. Речь идёт о расследовании финансовых дел компании Трампа. В мае прокуратура Нью-Йорка сообщила, что переквалифицировала дело в отношении Trump Organization из гражданского в уголовное.

"Левые готовы использовать закон в качестве оружия, чтобы преследовать своих политических оппонентов. В Нью-Йорке крайне левые прокуроры тратят много времени и денег, угрожают семьям и пытаются уничтожить жизни невинных людей... в ходе своего крестового похода, направленного на то, чтобы причинить мне боль", — подчеркнул экс-глава государства.

Финансовые документы Трампа, в том числе его налоговые декларации, стали предметом интриг ещё в ходе президентской кампании 2016 года. Тогда политик решил не раскрывать сведений о своих делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.