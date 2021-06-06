При пожаре в жилом доме в Москве погибло два человека

В Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. По данным Лайфа, ЧП случилось в 11-этажном здании по адресу Университетский проспект, 5.

Как уточняется, в квартире на девятом этаже загорелись вещи и мебель. Это произошло в ночь на 6 июня. Площадь пожара составила 20 квадратов. В результате возгорания погибло два человека, находившихся в той квартире, где возник пожар.

Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. Они спасли с верхних этажей около пяти человек, в том числе двух детей. Отмечается, что один человек пострадал. Предварительно, это один из спасателей, тушивших огонь, он повредил руку. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.