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При пожаре в жилом доме в Москве погибло два человека

Также в результате ЧП пострадал один человек. Предварительно, это пожарный.

6 июня, 04:00
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. По данным Лайфа, ЧП случилось в 11-этажном здании по адресу Университетский проспект, 5.

Как уточняется, в квартире на девятом этаже загорелись вещи и мебель. Это произошло в ночь на 6 июня. Площадь пожара составила 20 квадратов. В результате возгорания погибло два человека, находившихся в той квартире, где возник пожар.

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Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. Они спасли с верхних этажей около пяти человек, в том числе двух детей. Отмечается, что один человек пострадал. Предварительно, это один из спасателей, тушивших огонь, он повредил руку. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Санкт-Петербурга на проспекте Стачек загорелась коммунальная квартира. Оказавшихся в огненной ловушке мать с двумя детьми спасли прибывшие на место сотрудники МЧС.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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