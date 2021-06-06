В Европарламенте выступили за включение балканских стран в ЕС
Там отметили, что расширение территории будет выгодно не только альянсу, но и самим регионам.
Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler
В Европарламенте выступили за присоединение балканских государств к Европейскому союзу. Такое заявление в интервью Funke сделал спикер парламента Давид Сассоли.
"Расширение [Евросоюза] может принести огромные выгоды как для региона, так и для Европы в целом", — сказал он.
По словам Сассоли, увеличение территории Евросоюза — это "позитивный проект мира и процветания". При этом парламентарий добавил, что сроки присоединения стран Западных Балкан к альянсу будут напрямую зависеть от их соответствия определённым критериям. Отмечается, что на сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Европарламенте сформулировали пять принципов, согласно которым ЕС рекомендуется выстраивать отношения с Россией.
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