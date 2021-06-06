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Диетолог объяснила, почему соль — не только "белая смерть"

А также рассказала, какой вид этого продукта лучше использовать.

6 июня, 05:31

Фото © Pixabay

Несмотря на то что соль в больших количествах вредит сердечно-сосудистой системе, полностью исключать её из рациона питания нельзя. В каких количествах следует употреблять в пищу соль, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная.

Врач не рекомендует полностью отказываться от соли, хотя её и называют белой смертью, но недостаток продукта может вызвать снижение давления, слабость, головокружение и проблемы с пищеварением.

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"Без соли мы жить не можем, потому что мы частично из неё состоим. Хлорид натрия входит в состав крови, слёз, мочи и других жидкостей. Соль нам нужна. Другой момент, что избыток соли может приводить к серьёзным заболеваниям, поэтому всё должно быть дозировано. Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно", объяснила Бережная.

По словам медика, соль помогает восстановить недостаток йода, который ведёт к заболеваниям щитовидной железы, проблемам в работе головного мозга, снижению работоспособности и повышению утомляемости. Поэтому можно употреблять в пищу йодированную соль, так как она полезнее обычной. Однако не стоит забывать, что на открытом воздухе йод быстро испаряется и продукт теряет свою полезность. Лучше использовать морскую соль, в которой больше микроэлементов и есть вещества, которые удерживают йод, заключила доктор.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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