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Трамп признался в симпатии к Ким Чен Ыну и назвал его особенным

Также экс-президент США объяснил, почему Байден не ладит с главой Северной Кореи.

6 июня, 05:09
<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP</p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что считает главу КНДР Ким Чен Ына особенным. Об этом экс-глава Белого дома сказал во время выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине.

"Началось немного жёстко, но мы отлично поладили, он понравился мне, я понравился ему", — сказал политик.

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Трамп добавил, что нынешний президент США Джо Байден не находит общего языка с главой Северной Кореи. Трамп считает, что "Ким Чен Ын — парень другого типа", поэтому "нужен парень другого типа, чтобы поладить с ним".

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Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры вновь встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе, а в КНДР после провала переговоров казнили спецпредставителя по США.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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