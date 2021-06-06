Трамп признался в симпатии к Ким Чен Ыну и назвал его особенным
Также экс-президент США объяснил, почему Байден не ладит с главой Северной Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP
Бывший президент США Дональд Трамп признался, что считает главу КНДР Ким Чен Ына особенным. Об этом экс-глава Белого дома сказал во время выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине.
"Началось немного жёстко, но мы отлично поладили, он понравился мне, я понравился ему", — сказал политик.
Трамп добавил, что нынешний президент США Джо Байден не находит общего языка с главой Северной Кореи. Трамп считает, что "Ким Чен Ын — парень другого типа", поэтому "нужен парень другого типа, чтобы поладить с ним".
Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры вновь встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе, а в КНДР после провала переговоров казнили спецпредставителя по США.
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