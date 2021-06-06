Трамп признался в симпатии к Ким Чен Ыну и назвал его особенным

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что считает главу КНДР Ким Чен Ына особенным. Об этом экс-глава Белого дома сказал во время выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине.

"Началось немного жёстко, но мы отлично поладили, он понравился мне, я понравился ему", — сказал политик.

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры вновь встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого Трамп заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе, а в КНДР после провала переговоров казнили спецпредставителя по США.