Генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всерьёз обеспокоен сотрудничеством России и Белоруссии. Свои переживания он выразил в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Союзники серьёзно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы", — сказал генсек НАТО и обвинил Россию в "нарушении целостности Украины, Грузии и Молдавии".

Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за происходящим в Белоруссии и "при необходимости будет защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Москвы и Минска".

Политик добавил, что НАТО также фиксирует активное сотрудничество России и Китая в политической и военной сфере, что представляет "серьёзный вызов" для альянса. По словам Столтенберга, Москва и Пекин проводят совместные учения и делятся опытом в "сфере вооружений и контроля Интернета".