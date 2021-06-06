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Генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии

Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР.

6 июня, 05:00
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всерьёз обеспокоен сотрудничеством России и Белоруссии. Свои переживания он выразил в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Союзники серьёзно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы", — сказал генсек НАТО и обвинил Россию в "нарушении целостности Украины, Грузии и Молдавии".

Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит за происходящим в Белоруссии и "при необходимости будет защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Москвы и Минска".

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Политик добавил, что НАТО также фиксирует активное сотрудничество России и Китая в политической и военной сфере, что представляет "серьёзный вызов" для альянса. По словам Столтенберга, Москва и Пекин проводят совместные учения и делятся опытом в "сфере вооружений и контроля Интернета".

Ранее Столтенберг сообщил об обсуждении НАТО новых санкций против Белоруссии.

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Напомним, после экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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