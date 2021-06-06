"Вела себя как циничный блогер": Экс-вратарь "Зенита" Малафеев назвал хайпом уход дочери из семьи
В прошлом году Ксению задержали за сбыт наркотиков, а зимой этого года отец отправил её на лечение в реабилитационную клинику.
Фото © Instagram / officialmalafeeva
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал об уходе 17-летней дочери Ксении из семьи.
"Её уход из семьи — это вопрос исключительно её хайпа. Если бы её фамилия была не Малафеева, всем было бы всё равно, уходит она из семьи, не уходит... А так она цинично пользовалась тем, что она является дочкой известного вратаря", — заявил Малафеев в программе "Док-ток".
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По мнению Малафеева, его дочь Ксения "вела себя не как человек, а как циничный блогер", например, она начала продавать рекламу в соцсетях. К тому же Ксения часто могла не покидать свою комнату неделями, живя в своих мыслях, своём мире, объяснил отец.
Также Малафеев рассказал о задержании дочери в прошлом году за сбыт наркотиков. По его словам, некоторые люди вымогали деньги за её освобождение.
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"О том, что произошло, никто мог вообще не узнать. Я мог этот вопрос решить — у меня вымогали деньги, чтобы вопрос закрыть. Я специально эту ситуацию оставил, потому что это должно стать уроком. Когда дочь задержали, у меня вымогали деньги. Писали в "Телеграм": "Дайте деньги, мы решим вопрос". Звонили всякие решалы. Я для себя решил: она должна нести ответственность за свой поступок. Если бы эта ситуация прошла для дочери просто так, она бы в жизни не поняла, что она сделала. Считаю, что я принял правильное отцовское решение", — отметил Малафеев.
Напомним, в марте 2020 года несовершеннолетнюю дочь экс-вратаря "Зенита" задержали по подозрению в распространении наркотиков. Отмечалось, что девушка попалась на "контрольной закупке", у неё обнаружили меченые купюры, которые она получила за несколько таблеток экстази.
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